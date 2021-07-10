  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

TBMM Başkanı Şentop'tan Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama: Toplumun benimseyeceği düzenleme olması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler ve verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildiğini söyledi.
TBMM Başkanı Şentop'tan Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama: Toplumun benimseyeceği düzenleme olması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Hoşköy Limanı balıkçı barınağı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya'yı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bir araştırma komisyonu oluşturulduğunu ve bu komisyonun uzun bir çalışma yaptığını anımsattı.

Komisyonun işin uzmanlarıyla, akademisyenlerle, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü anlatan Şentop, "Hayvan hakları bağlamında tüm dünyada çok farklı görüşlerden gruplar, insanlar, STK'lar var. Hepsi dinlendi aslında." dedi.

Kanun düzenlemesi yaparken bir genel yaklaşım üzerinden gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Tüm toplumun, herkesin kabul göreceği, vicdanen benimseyeceği bir düzenleme olması lazım. Böyle bir düzenleme yapıldı şu anda. Belediyelerimize bazı yükümlülükler getirildi. Yine hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler, verilen zararlarla ilgili ceza, hapis cezası getirildi. Ben çok önemli bir aşama elde edildiği kanaatindeyim. Şüphesiz herkesin memnun olması mümkün değil ama bizim de toplumun genel hassasiyetleri çerçevesinde bir düzenleme yapmamız lazım. Bir göreceğiz. Şüphesiz ihtiyaç olduğu takdirde yeniden değerlendirebiliriz. İyi bir çalışma yaptı araştırma komisyonumuz, onun verileri üzerinden kanun teklifi hazırlandı."

Şentop, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyısında görülen müsilajla (deniz salyası) ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Müsilajla ilgili bir görüntü ortada kalmamış. Temizlenmiş. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların da çok büyük faydası var ama tabi denizin de kendi hareketliliği içerisinde gerçekleşmiş. Denizin yükü çok ağır. Aslında çok daha fazla hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Müsilaj meselesi dikkatimizi çok fazla çekecek konu olarak karşımıza çıktı. Şu anda görüntü güzel görünüyor ama şüphesiz Marmara Denizi'ne daha fazla ihtimam göstermemiz lazım."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
  • Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:28
  • Emniyet, vatandaşları asılsız 'bayram harçlığı' paylaşımlarına karşı uyardı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:28
  • Atama kararları Resmi Gazete'de10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:26
  • Antalya yaklaşık bir haftada 174 bin 808 Rus turisti ağırladı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:23
  • İstanbul'da dev uygulama! 458 kişi yakalandı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:20
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti