TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "tarihin kara lekesi" olarak anılan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "26 Şubat 1992'de meydana gelen ve 'tarihin kara lekesi' olarak anılan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden kardeşlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. 613 canımızı unutmadık, unutturmayacağız. Elbet bir gün Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asacağız, demişiz geçen sene. Hamdolsun." ifadesini kullandı.

Yücel Teşkilatı'ndan 4 genci idam edilişlerinin yıl dönümünde andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya'da yaşayan Müslüman Türklerin kurduğu Yücel Teşkilatı'ndan 4 gencin idam edilişinin yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

Şentop, Twitter hesabından, "Kuzey Makedonya'da yaşayan Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak için kurulan Yücel Teşkilatı'ndan 4 genç, 27 Şubat 1948'de sosyalist Yugoslavya yönetimi tarafından idam edildi. Son sözleri, 'Milletimizin kurbanıyız' ve 'Yaşasın Türkiye' oldu. Ruhları şad olsun." mesajını paylaştı.