  • BIST 1.538
  • Altın 437,911
  • Dolar 7,3570
  • Euro 8,9435
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

TBMM Başkanı Şentop'tan, milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağı haberlerine yalanlama

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığına ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağına dair haberlerin, uydurma ve asılsız olduğunu bildirdi.
TBMM Başkanı Şentop'tan, milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağı haberlerine yalanlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, milletvekillerine aşı yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır." ifadesine yer veren Şentop, Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokolün bulunmadığını ve aşı yapılması konusunda milletvekilleri için planlamanın olmadığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor27 Ocak 2021 Çarşamba 10:37
  • Dışişleri Bakanlığı: 11 milyon Holokost kurbanını saygıyla hatırlıyoruz27 Ocak 2021 Çarşamba 10:36
  • Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor27 Ocak 2021 Çarşamba 10:35
  • Japonya Başbakanı 'evde kal' çağrısına rağmen dışarı çıkan milletvekili adına özür diledi27 Ocak 2021 Çarşamba 10:22
  • Doğal gaz ithalatı kasımda yüzde 32,1 artışla 5,1 milyar metreküp oldu27 Ocak 2021 Çarşamba 10:21
  • Adana merkezli 13 ildeki otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 20 tutuklama27 Ocak 2021 Çarşamba 10:17
  • Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu27 Ocak 2021 Çarşamba 10:16
  • TBMM Başkanı Şentop'tan, milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağı haberlerine yalanlama27 Ocak 2021 Çarşamba 10:09
  • Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem27 Ocak 2021 Çarşamba 09:45
  • Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek27 Ocak 2021 Çarşamba 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti