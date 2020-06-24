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TBMM Başkanı Şentop'tan vekillere Yassıada teşekkürü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanuna ilişkin, "Bugün Meclisimiz, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop'tan vekillere Yassıada teşekkürü

Meclis Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM bugün sadece tarihi bir oturum gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda millet hafızasında derin izler bırakan bir karanlık girişimi ve bunların dayandırıldığı sözde kanuni düzenlemeleri yok sayarak, darbeyi ve bu zihniyeti, tarih önünde ve millet vicdanında mahkum etti. 27 Mayıs 1960 sonrası uygulamalar, Yassıada'da kurulan sözde mahkeme ve bunun hukukun tüm ilkelerini çiğneyen gayrı meşru sonuçları, esasen milletin vicdanında daima yok sayılmış ve bu sözde mahkeme fiiline ortak olan herkes tarihin en karanlık sayfalarında yerini almıştır" ifadelerini kullandı.‬

'MECLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

"Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırası, en zor zamanlarda bile sessiz çoğunluğun evlatlarına verdiği isimler olarak yaşatılmıştır" diyen Şentop, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki destek ve kararlılığı, topraklarımızın güzide bir parçasının, karanlık cinayet ve fiillerle anılmasına razı olmamış, Yassıada, hem ismen, hem de darbenin izlerini yok eden mimarisiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmüştür. Aynı kararlılıkla TBMM tarafından gündeme alınan ve ilgili komisyonda oy birliği ile kabul edilen teklifin ardından, bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır. Bu kutlu çabada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Meclisimizi, komisyon aşamasından kabule kadar gösterdiği teveccühten dolayı tebrik ediyorum."

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