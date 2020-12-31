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TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı yeni yıl mesajında, "2020 yılında yaşadığımız zorlukların 2021 yılında geçeceğini ümit ediyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı

​TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, 2020 yılının koronavirüs sebebiyle herkes için meşakkatli bir yıl olduğunu belirtti. Dünyanın bir ucunda ortaya çıkan virüsün, birkaç ayda tüm dünyayı etkisi altına almasına şahitlik ettiklerini belirten Şentop, "Koronavirüs, bir taraftan devletlerin sağlık sistemlerinin, diğer taraftan insanî değerlerin test edildiği bir turnusol kâğıdı işlevi gördü. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin seyri, bu süreçte tamamen değişerek yoğun kısıtlamalar ve tedbirlerin gölgesinde başka bir dönem başladı. Ülkeler virüsle mücadelede ortak hareket etmenin, insanlar da başka insanların selametini düşünmenin erdemini kavramak zorunda kaldı. Devletimiz ve aziz milletimiz bu zorlu imtihandan hem sağlık sistemi olarak hem de sahip olduğu yüce insanî değerlere sadakati bakımından alnının akıyla çıkmayı başardı. Mücadelemiz, henüz bitmese de güzel ve sağlıklı günler için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu süreçte, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; hasta olanlara acil şifalar diliyorum" dedi.

'2020 YILINDA YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARIN 2021 YILINDA GEÇECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

Şentop, herkesin yeni yılını tebrik ederek, şunları kaydetti: "Hep birlikte 'geceye yenilmeyen her insana ödül olarak; bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır' diyerek 2020 yılında yaşadığımız zorlukların 2021 yılında geçeceğini ümit ediyoruz. Sizi ve sevdiklerinizi içten duygularla selamlarken, yeni yılda iyilik ve ihsan beklentilerimizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Allah’tan hepimizi görüp görmediğimiz musibet ve kötülüklerden korumasını ve bizi iyiliklerle karşılaştırmasını diliyorum. Hayatlarımızın ve zamanımızın şifa, bereket ve güzelliklerle ziyadeleşmesi niyazıyla, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum".

Kaynak: Haber Kaynağı
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