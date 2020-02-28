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TBMM Başkanı: Türkiye sessiz kalacak bir devlet değildir

Şentop, İdlib’deki alçak saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ‘Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir’ dedi.
TBMM Başkanı: Türkiye sessiz kalacak bir devlet değildir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya kondu. Bu cevap her zeminde, en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edilecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, sınırının hemen diğer tarafındaki istikrarsızlığı sonlandırma adına başlattığı girişimleri, tüm uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak sürdürmekteki kararlılığından bugüne kadar taviz vermediğini bildirdi. Terör unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatların, hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almadığını; kendi güvenliğinin yanı sıra, bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar attığını defaatle ortaya koyduğunu belirten Şentop, "Ancak bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya. Vesayet savaşlarıyla ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye rejim güçleri ve destekçilerinin saldırıları karşısında 33 can paresini kaybetti. Yaralı askerlerimiz tedavi altına alındı. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya kondu. Bu cevap her zeminde, en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edilecektir" dedi.

'ORDUMUZ YALNIZ DEĞİLDİR'

Şentop, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Anaların yüreğini yakan, ocaklara ateş düşüren, hepimizi derinden yaralayan acı da elbette çok büyük. Şehitlerimiz için milletçe yastayız. Büyük devletler sözlerle değil, sahada verdiği karşılıkla yollarına devam eder. Türkiye'nin, kendisine yönelik bu saldırıya verdiği cevap, devletimizin tüm güçleri eliyle kararlı ve kesintisiz biçimde devam etmektedir. Türkiye yalnız değildir. Ülkesinin varlığı ve bütünlüğü için en zor şartlarda mücadele veren ordumuz yalnız değildir. Onların arkasında Mehmetçiği, yokluk ve sıkıntılar içinde kağnılarla taşıdığı top mermileriyle destekleyip İstiklal Savaşı’nı kazanmasında en büyük gücü oluşturan aziz Türk milleti vardır. Birlik ve beraberliğimiz, bize saldıran ve her türlü meşruiyetten yoksun olan güçlerin en büyük hedefidir. En kararlı biçimde ve tereddüt göstermeden birliğimizi korumak ve aynı hedefler etrafında kenetlenmek, devletimizin bu saldırılar karşısında herkese gereken cevabı verdiğini ve vereceğini görmek, bizi güçlü kılacak en büyük dayanağımızdır."

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere geçmiş olsun mesajı veren Şentop, "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Diplomasi ve uluslararası düzeyde tüm girişimler devam ederken, sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır" ifadelerini kullandı.

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