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TBMM Başkanlığı: Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir

TBMM Başkanlığından, "TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.
TBMM Başkanlığı: Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir

TBMM Başkanlığı, "TBMM ana binada korona karantinası" iddialarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve söz konusu personelin cuma gününden bu yana işe gelmediği vurgulanan bilgilendirmede, "Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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