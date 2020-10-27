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TBMM Bütçe Komisyonu'nda 'çöp' tartışması

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe kitapçığını eline alıp, 'çöp' diyen İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'a tepki gösterdi.
TBMM Bütçe Komisyonu'nda 'çöp' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı görüşmelerde milletvekilleri, 2021 bütçesi üzerinde konuştu.  

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, ülke ekonomisinin durumunun iyi olmadığını savunarak, 2021 yılı bütçe kitapçığını eline alıp 'çöp' dedi. Bunun üzerine  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçeye 'çöp' denilmesinin kabul edilebilir olmadığını belirterek, tepki gösterdi. Oktay, "Ne söyleyeceksiniz rakamlar üzerinden söyleyin. 'Çöp' şeklinde bir şey söz konusu olamaz. Kabul edemeyiz, reddediyoruz bu söylemi" dedi.

SÖZÜNÜ GERİ ALDI

Bunun üzerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da, "Çöp' demek 'değersiz' demektir. Ben de sabahki konuşmamda 'çöp' dedim" diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan araya girerek, "Çöp doğru bir söylem değil" ifadesini kullandı. Bunun üzerine İYİ Partili Durmuş Yılmaz, "Çöp' sözünü geri alıyorum" dedi.

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