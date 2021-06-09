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TBMM Çevre Komisyonunda 'müsilaj' görüşüldü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Bu müsilaj sorununu çözüp havası, suyu, toprağı daha temiz bir Türkiye hayalimizi hep beraber gerçekleştireceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
TBMM Çevre Komisyonunda 'müsilaj' görüşüldü

TBMM Çevre Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerde etkili olan müsilajla ilgili görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Balta, Marmara Denizi merkezli ve yaklaşık 25 milyon insanı etkileyen müsilajla ilgili ilk gününden itibaren çalışma başlatıldığını söyledi. Balta, müsilaj sorunun çözümüne ilişkin, "Eğer yasal altyapıya ihtiyaç varsa, görülüyor ki var, bu yasal altyapıyla alakalı yine kanaatlerimizi oluşturur, çevresel sorunların çözümünde hep beraber bu yasal altyapının hazırlanmasında da katkıda bulunuruz düşüncesindeyim. O görüş ve anlayışın bütün arkadaşlarımızda var olduğunu düşünüyorum. TBMM Çevre Komisyonu üyesi milletvekilleri olarak birlik beraberlik içerisinde bu müsilaj sorununu çözüp, temiz bir Türkiye, havası, suyu, toprağı daha temiz bir Türkiye hayalimizi hep beraber gerçekleştireceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, konuya ilişkin komisyon üyelerine bilgi verdi. Müsilajın yüzde 99'unun su olduğunu ancak suyu bırakmadığını belirten Binpınar, müsilajın laboratuvardaki görüntülerini komisyon üyelerine izletti.

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