  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri İzmir'de depremzedelerle buluştu

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri, Bayraklı ilçesinde temeli atılan deprem konutları alanlarında incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri İzmir'de depremzedelerle buluştu

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir arayla geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri, Bayraklı ilçesinde temeli atılan deprem konutları alanlarında incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada mahallelinin sorunlarını da dinleyen üyeler, daha sonra depremde evleri yıkılan vatandaşların yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet eden komisyon üyeleri, afetzedelerden deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi.

Depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan üyelere, konteyner kent sakinleri tarafından ikramda bulunuldu.

"Hazırlayacağımız raporu TBMM'ye sunacağız"
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanı Uncuoğlu, AA muhabirine 10 Kasım 2020 tarihinde göreve başladıklarını, komisyon olarak depremin yaşandığı bölgelerde incelemeler yaptıktan sonra rapor hazırlayarak 20 Mart'ta TBMM'ye sunacaklarını anlattı.

Şimdiye kadar ülke genelinde 15'ten fazla toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Uncuoğlu, farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişiyi dinlediklerini, sunulan rapor ve belgeleri inceleyerek, değişik kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talebinde bulunduklarını belirtti.

Uncuoğlu, kendisinin de 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'ni yaşayanlardan biri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Burada yapılanları, imkanları gördüğümüzde hem inşaatların projelendirilmesi, inşaat kalitesi, onların yerinde dönüşümü, konteyner kentte verilen bütün hizmetler, depremin ilk anından itibaren yürütülen arama kurtarma çalışmaları dahil, yapılan hizmetler bizim hayal dahi edemeyeceğimiz şeylerdi. 1999'da gördüğümüz o acı tabloların hatıraları hala zihnimizdedir. Ama bugün elhamdülillah devletimiz güçlü. Bugün milleti için seferber olan devletin her kademesinden çalışanları, yöneticileri var. Millet için her şeyi fazlasıyla vermeye çalışan bir anlayış çok şükür. Rabbim tekrarını nasip etmesin. Bu depremlerden daha iyi dersler çıkarıp, sonraki depremlere daha iyi hazırlanıp, en az hasarla ve riskle depremleri atlatmak en büyük gayretimiz. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor07 Mart 2021 Pazar 16:07
  • İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı07 Mart 2021 Pazar 16:06
  • İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler07 Mart 2021 Pazar 16:06
  • Uludağ'da kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor07 Mart 2021 Pazar 16:05
  • Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı07 Mart 2021 Pazar 14:44
  • İran: İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz07 Mart 2021 Pazar 14:06
  • Afganistan'da Taliban saldırısında 8 polis öldü07 Mart 2021 Pazar 14:06
  • İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Piri'nin emniyet güçlerinin muamelesi nedeniyle sağlığını yitirdiği iddia edildi07 Mart 2021 Pazar 14:05
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti07 Mart 2021 Pazar 14:05
  • Terör örgütü YPG/PKK, Bab'daki sivillere saldırdı: 1 yaralı07 Mart 2021 Pazar 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti