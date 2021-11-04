TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıya, Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Tüzel Kişi Temsilcisi Avukat Ali Ozan Karaduman katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yayman, sosyal ağların dünyada da Türkiye'de de çok konuşulan ve tartışılan konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, sosyal ağların, insanların kendilerini ifade edecekleri bir demokratik zemin olmaktan çıkıp kara propaganda merkezi haline geldiğini ve bunu doğru bulmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin, sosyal ağ sağlayıcılarından bazı talepleri olduğunu ifade eden Yayman, "Temsilcilik açılmasının sözde değil, özde olmasını istiyoruz. Kağıt üzerinde bir temsilcilik yerine, burada personeliyle, yönetimiyle olacak. Sadece Facebook ve Instagram için değil, tüm sosyal ağlar için temsilcilik açılmasını istiyoruz. İkincisi vatandaşlarımızın kişisel haklarının ve özgürlüklerinin korunmasıyla beraber, kişisel verilerinin de kişisel mahremiyetlerinin de korunması. Bu konuyu çok önemli buluyoruz" dedi.

'TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ise, "Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak istiyoruz. Sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil, artık sahada olmaya karar verdik. Ancak Türkiye'de sahada fiziksel biri olması kesinlikle sorunları çözecek diye bir şey yok. Bizim amacımız şu, sizin bir ihtiyacınız varsa biz de bunu karşılamak isteriz, karşılıklı diyaloğa her zaman açığız. Diğer kamu kurumları ile de iş birliklerimiz var, onlara da söylüyoruz, karşılıklı diyalog bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

'KAYIP ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ OLACAK'

Ardından Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, komisyona sunum yaptı. Yeşil, Facebook olarak Türkiye'de teknolojiyi ve inovasyonu desteklemek anlamında birçok yatırımları olduğunu, 2019 yılında İstanbul'da 'Facebook İstasyon' adını verdikleri bir merkez açtıklarını ancak pandemi nedeniyle beklenen etkinin oluşmadığını söyledi. Pandeminin etkileri kayboldukça tekrar çalışmalara hız vereceklerini bildiren Yeşil, bu istasyonlar için 20 binden fazla kişinin eğitildiğini söyledi.

Türkiye'de pek çok program başlattıklarını anlatan Yeşil , "Amerika'da kayıp çocuklarla ilgili bir program geliştirdik. Bu uygulama şu anda birçok ülkede kullanılmakta. Türkiye'de de uygulanmasını istiyoruz. Pandemiden önce Facebook teknik ekiplerimiz asayişle birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Önümüzdeki dönemde yine bu kayıp çocuklarımızla ilgili Türkiye'de çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

'HANGİ İÇERİKLERİ KALDIRIYORUZ?'

Daha sonra Facebook'un içerik standartlarıyla ilgili komisyona bilgi veren Yeşil, "Hangi içeriği kaldırıyoruz? En çok sorulan soru. Haklı olarak herkesin bilme hakkı var. 'Şeffaflık Merkezi' adı altındaki bu internet sitemizde bütün bilgilere erişilebilir. Biz buna 'topluluk standartları' diyoruz. Bunları belirlerken konunun ilgili uzmanları ile istişare halinde standartlar belirleniyor. Tabi bu standartlar statik değil. Bildirimler ihtiyaca göre sürekli güncelleniyor ancak hata da olabiliyor" ifadelerini kullandı.

İçeriklerin kaldırılması konusunda uzman bir ekibin çalıştığını kaydeden Yeşil , hatalar oldukça da düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Politikaları çerçevesinde; zorbalık, şiddete teşvik, nefret söylemi, dolandırıcılık, insanların kandırılması, suçu övmek gibi birçok alanda uzman ekiplerin çalıştığını söyledi.

'TACİZİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

Politikaları çerçevesinde en önemli hususlardan birinin de 'gerçeklik' olduğunu vurgulayan Yeşil, "Platformlarımızda paylaşılan her şeyin gerçek olmasını istiyoruz. Yani dezenformasyondan, misenformasyondan bizler de muzdaribiz çünkü bizim platformlarımıza zarar verdiğini düşünüyoruz. O yüzden paylaşılan her şeyin gerçek olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir diğer önemsediğimiz konu ise güvenlik. İnsanlar platformları kullanırken kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Saldırı tehdit varsa bunu hemen ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir diğer husus gizlilik. İnsanlar bize verilerini emanet ediyorlar. Veya özel bilgilerini. Biz bunları korumak zorundayız. İnsanların itibarını kazanmak bir diğer önem verdiğimiz husus. Tacizi kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu şekilde içerikleri platformlarımız hızlı bir şekilde çıkarıyor" diye konuştu.