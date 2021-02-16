TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Akar ve Soylu, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin konuşacak. Milli Savunma Bakanı Akar, Genel Kuruldaki sunumuna başladı.
Bu arada konuya ilişkin siyasi parti gruplarının temsilcileri de birer konuşma yapacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıyı takip etmek üzere Genel Kurul salonuna geldi. Genel Kurul salonuna, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışının ardından salondan ayrıldı.
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