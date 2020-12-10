  • BIST 1.350
  • Altın 462,868
  • Dolar 7,8257
  • Euro 9,4626
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda, Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Genel Kurul görüşmelerinin ikinci turunda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2021 yıl bütçeleri ile 2019 yılı kesin hesapları ele alındı.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, partisinin 18 yılda milletin ve devletin önünü açacak birçok hayırlı hizmet gerçekleştirdiğini söyledi.

Muhalefeti, Türkiye için övünülecek hizmetlerin hayata geçirilmesinde birlikte hareket etmeye çağıran Yağcı, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhur İttifakı olarak, dünyada hiçbir ülkenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye Türkiye'mizin hakkını da yedirmeden hedeflerimize yürümeyi sürdürüyoruz. Demokrasiye, adalete, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin gereklerine ve ülkemizin gelecek ideallerine yürekten bağlıyız." diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Adalet, Hazine ve Maliye, Milli Savunma bakanlıkları ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine ve Maliye Bakanı Lüfti Elvan: Yatırımların artırılması yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz10 Aralık 2020 Perşembe 09:08
  • TBMM Genel Kurulu'nda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi10 Aralık 2020 Perşembe 09:07
  • TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede09 Aralık 2020 Çarşamba 23:15
  • Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı09 Aralık 2020 Çarşamba 23:11
  • Bakan Kurum, Balıkesir’de incelemelerde bulundu09 Aralık 2020 Çarşamba 22:17
  • Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı09 Aralık 2020 Çarşamba 21:00
  • Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten yaşamını yitirdi09 Aralık 2020 Çarşamba 20:49
  • Kilis'ten Suriye’ye 30 TIR yardım gönderildi09 Aralık 2020 Çarşamba 19:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da akşam yemeğine katıldı09 Aralık 2020 Çarşamba 19:52
  • İzmir'deki çarşılarda koronavirüs önlemleri artırıldı09 Aralık 2020 Çarşamba 19:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti