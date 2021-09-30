TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, yenilenen genel kurul salonunu tanıttı

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tadilat çalışmaları tamamlanan TBMM Genel Kurulu salonuna ilişkin, "Avrupa Parlamentosu'nda ya da Avrupa ülkelerindeki parlamentolardaki kullanışlı sistemleri bizim parlamentomuza kazandırmış olduk" dedi.

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, tadilat çalışmaları tamamlanan TBMM Genel Kurul Salonu'nu gazetecilerle birlikte gezerek bilgi verdi. Genel Kurul Salonu'ndaki milletvekili oylama-yoklama sisteminin 1996 teknolojisiyle yürütüldüğünü belirten Kumbuzoğlu, "Birtakım tıkanıklıklar, bozulmalar sık sık gözlenmeye başlayınca yeni teknolojiye el atma zorunluluğu doğdu. Yaklaşık 2 aydan beri teknik elemanlarımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın yoğun gayretleriyle genel kurulumuzu elektronik sistem itibarıyla düzenli hale getirdik" dedi.

'KULLANIŞLI SİSTEMLERİ PARLAMENTOMUZA KAZANDIRDIK'

Genel Kurul Salonu'ndaki teknolojik düzenlemeleri de anlatan Kumbuzoğlu, 200'e yakın milletvekilinden parmak izi alındığını, kulislerin her iki tarafında kurulan stantlarda milletvekillerinin rahatlıkla parmak izlerini verdiğini kaydetti. Genel Kurulda Başkanlık Divanı kürsüsünün sağ ve sol taraflarına dev ekranların konulduğunu belirten Kumbuzoğlu, "Dev ekranların konulması, kürsüde ya da yerinde söz alan vekilimizi, tüm milletvekillerimizin görmesi, tanıması açısından son derece faydalı oldu. Avrupa Parlamentosunda ya da Avrupa ülkelerindeki parlamentolardaki kullanışlı sistemleri bizim parlamentomuza kazandırmış olduk" dedi.

'OYLAMA KAPALI DEVRE SİSTEMLE YAPILACAK'

Kumbuzoğlu, Genel Kurul Salonu'nda görüntülerin, 8 kamera ile HD sistemi ve 4K sistemine elverişli olacak şekilde yapıldığını, salonda ses güçlendirmesi yaptıklarını, havalandırma sistemlerini de daha aktif hale getirdiklerini anlattı. Kumbuzoğlu, yeni sistemde, oylama, yoklamanın kapalı devre sistemiyle çalışacağını vurguladı.

Milletvekili sıralarının orijinal rengine, gül ağacı rengine dönüştürdüklerini dile getiren Kumbuzloğlu, böylece ışıktan kaynaklanan parlaklık rahatsızlıklarını sona erdirdiklerini belirtti. Divandaki elektronik sistemin milletvekili sıralarındaki elektronik sisteme uygun hale getirildiğini anlatan Kumbuzoğlu, komisyon sıralarının çok daha güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirterek, "5 ön tarafta, 10 arka tarafta olacak şekilde dizayn ettik. İhtiyaç duyulması halinde oylama-yoklama sistemini de bu sıralara monte etmiş olduk" ifadelerini kullandı.