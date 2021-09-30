  • BIST 1.406,390
  • Altın 502,24
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, yenilenen genel kurul salonunu tanıttı

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tadilat çalışmaları tamamlanan TBMM Genel Kurulu salonuna ilişkin, "Avrupa Parlamentosu'nda ya da Avrupa ülkelerindeki parlamentolardaki kullanışlı sistemleri bizim parlamentomuza kazandırmış olduk" dedi.
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, yenilenen genel kurul salonunu tanıttı

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, tadilat çalışmaları tamamlanan TBMM Genel Kurul Salonu'nu gazetecilerle birlikte gezerek bilgi verdi. Genel Kurul Salonu'ndaki milletvekili oylama-yoklama sisteminin 1996 teknolojisiyle yürütüldüğünü belirten Kumbuzoğlu, "Birtakım tıkanıklıklar, bozulmalar sık sık gözlenmeye başlayınca yeni teknolojiye el atma zorunluluğu doğdu. Yaklaşık 2 aydan beri teknik elemanlarımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın yoğun gayretleriyle genel kurulumuzu elektronik sistem itibarıyla düzenli hale getirdik" dedi.

'KULLANIŞLI SİSTEMLERİ PARLAMENTOMUZA KAZANDIRDIK'

Genel Kurul Salonu'ndaki teknolojik düzenlemeleri de anlatan Kumbuzoğlu, 200'e yakın milletvekilinden parmak izi alındığını, kulislerin her iki tarafında kurulan stantlarda milletvekillerinin rahatlıkla parmak izlerini verdiğini kaydetti. Genel Kurulda Başkanlık Divanı kürsüsünün sağ ve sol taraflarına dev ekranların konulduğunu belirten Kumbuzoğlu, "Dev ekranların konulması, kürsüde ya da yerinde söz alan vekilimizi, tüm milletvekillerimizin görmesi, tanıması açısından son derece faydalı oldu. Avrupa Parlamentosunda ya da Avrupa ülkelerindeki parlamentolardaki kullanışlı sistemleri bizim parlamentomuza kazandırmış olduk" dedi.

'OYLAMA KAPALI DEVRE SİSTEMLE YAPILACAK'

Kumbuzoğlu, Genel Kurul Salonu'nda görüntülerin, 8 kamera ile HD sistemi ve 4K sistemine elverişli olacak şekilde yapıldığını, salonda ses güçlendirmesi yaptıklarını, havalandırma sistemlerini de daha aktif hale getirdiklerini anlattı. Kumbuzoğlu, yeni sistemde, oylama, yoklamanın kapalı devre sistemiyle çalışacağını vurguladı.

Milletvekili sıralarının orijinal rengine, gül ağacı rengine dönüştürdüklerini dile getiren Kumbuzloğlu, böylece ışıktan kaynaklanan parlaklık rahatsızlıklarını sona erdirdiklerini belirtti.  Divandaki elektronik sistemin milletvekili sıralarındaki elektronik sisteme uygun hale getirildiğini anlatan Kumbuzoğlu, komisyon sıralarının çok daha güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirterek, "5 ön tarafta, 10 arka tarafta olacak şekilde dizayn ettik. İhtiyaç duyulması halinde oylama-yoklama sistemini de bu sıralara monte etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı’na katıldı30 Eylül 2021 Perşembe 18:28
  • TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, yenilenen genel kurul salonunu tanıttı30 Eylül 2021 Perşembe 18:28
  • Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret30 Eylül 2021 Perşembe 17:30
  • '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi açıldı30 Eylül 2021 Perşembe 17:30
  • Ehliyet sınavında ses ve görüntülü kopya düzeneği ile yakalandı30 Eylül 2021 Perşembe 17:29
  • Gökkuşağı, güz renkleriyle seyrine doyumsuz manzara oluşturdu30 Eylül 2021 Perşembe 17:29
  • Ankara'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü28 Eylül 2021 Salı 22:22
  • Antalya'da 4 caretta caretta denize bırakıldı28 Eylül 2021 Salı 22:21
  • Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı28 Eylül 2021 Salı 21:48
  • Aynı kavşakta bir hafta arayla ikinci TIR kazası: 6 yaralı28 Eylül 2021 Salı 21:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti