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TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyona sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, iklim değişikliyle mücadelede uluslararası sürecin ne olduğu ve nasıl işlediğine yönelik bilgilendirme yaptı.

Kaymakcı, iklim değişikliğine ilişkin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması'nın bu alanda imzalanan önemli uluslararası anlaşmalar olduğunu anımsatarak, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporundaki tespitleri aktardı. Kaymakcı söz konusu raporla ilgili, "Rapora göre, iklim değişikliğinin geri döndürülemez etkisini önlemek için küresel ısınma 1,5 derece olmalı. 2030 ile 2052 yılları arasında küresel ısınma 1,5 derece sınırını aşacak. Bu sınırı aşmamak için küresel sera gazı salınımlarının 2030 yılında 2010 yılına kıyasla yüzde 45 azaltılması ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşması gerekmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Avrupa Birliği bu mutabakat ile sanayi, ticaret, ulaştırma, enerji, tarım ve çevre gibi alanlarda yeni stratejiler belirliyor. Bizim bakanlıklarımız da kendilerini ilgilendiren konularda eylem planları hazırlıyor" dedi.

Paris Anlaşması'na katılım konusuna değinen Kaymakcı, 12 bakanın nisan ayında toplandığını ve konunun ele alındığını belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız biraz bu konuda tedirgin. Bizim halen çok ciddi kömür kaynaklarımız var. Bunları kullanmalı mıyız, ne kadarını kullanmalıyız, elektriğin ne kadarını kömürden, ne kadarını doğal gazdan üretmeliyiz ? Bunlar ciddi maliyeti olan konular. Biz bir taahhüt altına girdiğimiz zaman aklımıza ilk gelen emisyon oluyor. Emisyon deyince de ilk akla gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oluyor. Paris Anlaşması ile ilgili Türkiye'nin endişe ettiği konular varsa kendisini sağlama almak istiyorsa belli bir çekince ile bunu yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Barik de komisyonda iklim değişikliğine ilişkin sunum yaptı.

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