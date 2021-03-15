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TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Balıbey: "Geçmiş geleceğin aynasıdır"

TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Balıbey, kültürel mirasın korunması ve günümüze entegrasyonundaki önemi hatırlatarak, “Geçmiş geleceğin aynasıdır. Geçmişteki belgelerin korunup yarına aktarılmasının önemini bilmeliyiz” dedi.
TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Balıbey: "Geçmiş geleceğin aynasıdır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Eğitimci – Yazar Ahmet Balıbey çevrimçi yapılan Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi (KAM) Fuarına katıldı. Fuarda konuşan Balıbey, kültürel mirasın korunmasındaki iş birliğinin, koordinasyon ve entegrasyonun öneminden bahsederek, geçmişin geleceğin aynası olduğunu bu yüzden geçmişteki belgelerin yarın için çok önemli olduğunu dile getirdi.

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BELGELER KURUMLARCA KULLANILMALI
Eğitimci-Yazar Balıbey, katıldığı KAM Fuarı’nda, “Külterel mirasın korunmasında iş birliği, koordinasyon ve entegrasyon” konulu panelde konuştu. Panelde, kültürel mirasın korunmasının öneminden bahseden Balıbey, geçmişin geleceğin aynası olduğunu, geçmişteki belgelerin titizlikle korunması ve yarına aktarılması gerektiğini bildirdi. Bunun yanı sıra bu belgeleri kurumlar arasında kullanmanın önemini vurgulayan Balıbey, koordinasyon ve entegrasyonun öneminin büyük olduğunu hatırlattı.

İSTİKLAL MARŞI’NI UNUTMADI
Program sonrası Fırat Üniversitesi ve Baskil MYO iş birliği ile düzenlenen İstiklal Marşı Kabulünün 100’üncü yılı vesilesiyle yapılan bir programda da konuşan Balıbey, İstiklal Marşımızın milli mutabakat metni olduğunu ve bu metnin bağımsızlık bildirgesi ve bağımsızlık haykırışı olduğunu söyledi. Balıbey, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yastığımızın altında olması gereken kitap Safahat’tır. İstiklal Marşı birlik ve beraberliğimizin garantisidir.”    
“Üstad Necip Fazıl’ın ifadesiyle;  ‘ciğerinden kalemine kamışla kan çekiştir.’ Marş dikkatle okunduğunda Türklerin Anadolu topraklarındaki bin yıllık serencamı adeta bir film şeridi gibi insanın gözlerinin önüne sermektedir” dedi.

MÜSTESNA BİR MARŞ
Pazar günüde Almanya’da bir canlı yayın programına konuk olan Balıbey,  İstiklal Marşının Çanakkale’de kazanılan ruhun dizelere döküldüğü müstesna bir marş olduğunu söyledi .Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Marşının her dizesinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ancak en beğendiği satırların ; Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır , Hakka’a tapan milletimin İstiklal’ olduğunu hatırlatan Balıbey,  “Çünkü hürriyet ve istiklal aşkını doruk noktaya çıkaran ruh bu mısralarda gizlidir. Bütün yar ve ağyar anlamalıdırki ,Türkün hürriyetine dokunulamaz der” ifadelerini söyledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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