  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 32 °C
»

TBMM yeni Başkanı'nı seçecek

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanacak.
TBMM yeni Başkanı'nı seçecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 5 isim adaylığını açıkladı.

Adaylık başvuru süresi 6 Temmuz Pazartesi saat 24.00'te dolacak seçim için TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışa katılacak diğer isimler oldu.

Öte yandan Şentop, Koç, Katırcıoğlu ve Filiz'in akademik çalışmalara sahip profesörler olması dikkat çekti.

TBMM Başkanı Şentop'un, hukuk alanında "profesör doktor" unvanı bulunuyor.

CHP'li Koç tıp, HDP'li Katırcıoğlu iktisat, İYİ Parti'li Filiz ise makine mühendisliği alanında "profesör doktor" titrine sahip.

Meclis Başkanlığı seçimi
Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:58
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lunaparklar 6 Temmuz'dan itibaren açılıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:34
  • Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:39
  • EGM'den gazeteciye kötü muamele iddiasına yalanlama04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:38
  • Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:38
  • Giresun Valisi Ünlü: Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:37
  • MSB görüntüleri paylaştı! Yerle bir edildi04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:34
  • Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:33
  • Aksoy: Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın ithamını reddediyoruz04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:31
  • Ecrin bebek iddianamesinde babaannenin 25 yıl hapsi isteniyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti