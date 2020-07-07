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TBMM yeni Başkanını seçiyor! İşte adaylar

TBMM, bugün 27. dönem ikinci devrede görev yapacak meclis başkanını seçmek için toplanacak. Mustafa Şentop, Haluk Koç, Erol Katırcıoğlu, İmam Hüseyin Filiz ve Erkan Baş başkanlık için yarışacak.
TBMM yeni Başkanını seçiyor! İşte adaylar

BMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle bugün TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde; CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da yarışacak. Aday göstermeyen MHP, AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'u destekliyor.

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. Anayasa'ya göre başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacak.

 

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