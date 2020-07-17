  • BIST 118.541
  • Altın 397,079
  • Dolar 6,8496
  • Euro 7,8001
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

TBMM'de 11 maddelik mini torba teklif kabul edildi

İstihdama yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM'de 11 maddelik mini torba teklif kabul edildi

Teklifte ayrıca, ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve iş veren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 

YERSİZ YARARLANANLARA CEZA

Kanun teklifi, kısa çalışma ödeneğinden yersiz yararlanan iş yerlerine ceza verilmesini öngörüyor. Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde iş yeri, sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

SOMA'DAKİ MADENCİLERE KIDEM TAZMİNATLARI TKİ TARAFINDAN ÖDENECEK

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) taraf olduğu redevans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe Maden Ocaklarında çalışırken kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden, kıdem tazminatlarını alamayanların tazminatları, TKİ tarafından ödenecek. 

'DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU' KURULACAK

Komisyonda teklife ihdas edilen maddeyle 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi. Buna göre; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde 'Dijital Mecralar Komisyonu' kurulacak. 17 üyeden oluşacak komisyonun üye dağılımı, siyasi parti gruplarının toplam sayısı içindeki yüzdelik orana göre belirlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Schenker'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi17 Temmuz 2020 Cuma 09:04
  • Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi17 Temmuz 2020 Cuma 09:02
  • TBMM'den Ermenistan'a kınama17 Temmuz 2020 Cuma 08:59
  • Et ve Süt Kurumu Personel Hizmeti Alacak!17 Temmuz 2020 Cuma 06:18
  • Sivas'a şehit ateşi düştü16 Temmuz 2020 Perşembe 21:31
  • Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor16 Temmuz 2020 Perşembe 21:28
  • Suriyeli kişi yol kenarında ölü bulundu16 Temmuz 2020 Perşembe 19:26
  • Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi: 1 ölü16 Temmuz 2020 Perşembe 19:26
  • Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 18:24
  • Kurban pazarlarında hareketlilik başladı16 Temmuz 2020 Perşembe 17:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti