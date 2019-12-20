TBMM'de 2019 böyle geçti

TBMM'de 2019 yılında, Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçildi, kamuoyunu yakından ilgilendiren kanun teklifleri kabul edildi.

Parlamentoda 2019 yılının önemli olayları şöyle:

17 OCAK

- Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1.000 liradan az olmaması; şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmaması; işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartının kaldırılması gibi düzenlemeleri içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

18 OCAK

- Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

5 ŞUBAT

- İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

- TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

14 ŞUBAT

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanıyan; bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'inin alınmamasını düzenleyen Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

18 ŞUBAT

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa etti.

19 ŞUBAT

- Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.

20 ŞUBAT

- Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

21 ŞUBAT

- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.

- Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

24 ŞUBAT

- TBMM Başkanlığına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçildi. Şentop, başkanlık için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ile yarıştı.

14 MART

- TBMM Başkanlığınca, Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması önerisini içeren 2018 Türkiye Raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa'da artan ayrıştırıcı, dışlayıcı ve yabancı karşıtı görüş ve politikalardan fazlasıyla etkilendiği, Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır sergilediği belirtildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, rapora ilişkin "AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar." dedi.

15 MART

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak imzasıyla bildiri yayımlanarak, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı kınandı. Bildiride, "Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

23 NİSAN

- TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

- CHP, "şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı için 21 Nisan'da düzenlenen Çubuk'taki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

30 NİSAN

- TBMM Genel Kurulunda CHP'nin, Çubuk'taki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının araştırılması önergesinin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

14 MAYIS

- TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

23 MAYIS

- Kapadokya'da bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı ve trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması gibi işlemlerin uygun görüş yetkisini tek kuruma veren Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

- Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilmesini, yabancı bayraklı yatların gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilememesini hükme bağlayan Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

30 MAYIS

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

25 HAZİRAN

- TBMM Genel Kurulunda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren Askeralma Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

27 HAZİRAN

- İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

4 TEMMUZ

- Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

- Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

11 TEMMUZ

- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

17 TEMMUZ

- TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kuruldu.

- Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

18 TEMMUZ

- Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, AB Dış İlişkiler Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımları telin etti.

9 AĞUSTOS

- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

8 EKİM

- Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

17 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

22 EKİM

- Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

30 EKİM

- AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu'nun istifasıyla AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.

4 KASIM

- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası örgütlerin hemen hemen tamamı, özellikle de Birleşmiş Milletler, dünyada barışı sağlamak amacını yerine getirmekten çok uzaktır." dedi.

6 KASIM

- TBMM Genel Kurulunda, balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amacıyla hazırlanan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

12 KASIM

- Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

21 KASIM

- Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi, Özelleştirilen termik santrallere çevre yatırımlarını yapmaları, filitre ve baca gazı sistemlerini kurmaları için tanınan sürenin 2,5 yıl daha uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

26 KASIM

- AK Parti milletvekilleri, Kenan Evren'in isminin verildiği Ankara'nın ilçesi 'Evren'in adının, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

5 ARALIK

- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, iade gerekçesi doğrultusunda "termik santrallere filtre takılmasını erteleyen" madde çıkarılarak kabul edildi.