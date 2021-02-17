TBMM'de, Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu kurulacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin PKK ve destekçileriyle uzun soluklu ve başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve son dönemde örgüte büyük kayıplar verdirildiğini söyledi. Örgütün Türkiye'ye yönelik terör tehdidini Suriye ve Irak'taki yerleşimleriyle kalıcı tutmak istediğini anlatan Çavuşoğlu, tehdidin bertaraf edilmesine yönelik harekatta Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Daha sonra Komisyon Başkanlığı Divanında boşalmalar dolayısıyla yapılan seçimlerde, AK Parti'ye düşen başkan vekilliğine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, HDP'ye düşen katip üyeliğe HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan seçildi.

Ardından, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Kırıkkale ve Düzce ceza infaz kurumlarında yaptıkları incelemeler, tutuklu, hükümlü ve personelle yaptıkları görüşmelerle oluşturdukları rapor hakkında bilgi verdi.

Toplantıya katılan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da komisyonun hazırladığı raporu titizlikle okuduklarını belirtti.

Cezaevlerinde önceliklerinin güvenlik ve asayiş olduğuna işaret eden Alkaç, ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlüler için "onlar bizim emanetlerimiz" değerlendirmesinde bulundu. Alkaç, "Bizim devlet yapısı içinde her açıdan bakmamız gerekiyor. Hükümlü ve tutuklunun öncelikle yaşam, sağlık, beslenme hakkını, onurunu, yaşamını ve çıktıktan sonra da hayatını en normal şekilde idame ettirecek şekilde tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.

"Mapushane" konseptinden "ceza infaz kurumu" konseptine, "gardiyan" konseptinden "infaz koruma memuru" konseptine geçtiklerini anlatan Alkaç, personelin eğitimlerini de en üst seviyede yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Alkaç, komisyon raporunda da belirtilen tutuklu ve hükümlülere kelepçeli muayene yapıldığı yönündeki beyanlara karşılık, mevzuat gereği kelepçenin açık olup olmamasının doğrudan doktorun talimatına bağlı bulunduğunu, infaz koruma memurunun kelepçeyi kendi inisiyatifiyle açamayacağını anlattı. Kantinlerde yeni bir sisteme geçildiğini dile getiren Alkaç, belirli bir markaya bağlı olmadan birden fazla çeşidi bulundurmanın mümkün olduğu bu sistemde en düşük fiyat seviyesiyle ürün olmasının amaçlandığını, bunun ileriki aşamada ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Alkaç, nakillerin de 2020'de pandemi başlangıcıyla durdurulduğunu, güvenlik gerekçesiyle veya hükümlü-tutuklunun sağlık durumu sebebiyle istisna olabildiğini aktardı.

Yeni komisyon kararı

Komisyon raporunun kabul edilmesinin ardından Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge görüşüldü.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak önergesi olduğunu dile getirerek Batı'da ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi konusunda bir ivmelenme bulunduğunu aktardı. Türkiye'nin dini, kimliği, ırkı ve rengine bakmaksızın bütün mazlumlara sahip çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Avrupa'da yaşananlar bizlerin de canını fazlasıyla acıtmaya devam ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinden tatil için gelenlerin ciddi anlamda şikayetler sunduğunu ve kendilerinden adım atılmasını beklediğini ifade ederek böyle bir komisyonu kurmanın adeta bir borç olduğunu söyledi.

Yaşanılan sıkıntıların üzeri örtülemeyecek duruma geldiğini ve bunun bir isyana ulaştığını gördüklerini anlatan Çavuşoğlu, AB'nin ortaya çıkış değerlerinin gelinen noktada birbiriyle uyuşmadığını kaydetti.

Komisyonda daha sonra yapılan oylamayla Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu kurulmasına karar verildi.