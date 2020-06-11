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TBMM'de çalışan bir personelde koronavirüs tespit edildi

TBMM Genel Sekreterliği'nin bulunduğu kat bir personelde koronavirüs çıkması üzerine tamamen karantinaya alındığı iddia edildi.
TBMM'de çalışan bir personelde koronavirüs tespit edildi

TBMM'de salgın nedeniyle Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu kat tamamen karantinaya alındığı iddia edildi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışmalarına ara vererek 2 Haziran'da tekrar çalışmaya başlayan TBMM'de salgın nedeniyle Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu katın tamamen karantinaya alındığı iddia edildi. Genel Sekreterlikte görevli olan bir personelde koranvirüs çıkması üzerine giriş ve çıkışların kapatıldığı katta görev yapan personel test yapıldıktan sonra evlerine gönderilmeye başlandı. 

Koronavirüs tespit edilen personelin TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısı olduğu öğrenildi. Kubazoğlu’nun odası da tedbir kapsamında dezenfekte edildi.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları ise devam ediyor.

MİLLETVEKİLLERİ DE BU KATI KULLANIYOR

TBMM ana bina içerisinde yer alan Genel Sekreterlik katı AK Parti grubunun hemen altında yer alıyor. Genel Sekreterlik katı TBMM içerisinde ana güzergah olarak kullanılan bir konumda olduğu için pek çok milletvekilli de bu katı kullanarak Genel Kurul çalışmalarına katılıyor.

"KARANTİNA SÖZ KONUSU DEĞİL"

TBMM Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“TBMM Genel Sekreterliği’nde bir çalışan geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel Cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış. Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir.

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