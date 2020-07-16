  • BIST 117.741
  • Altın 398,262
  • Dolar 6,8516
  • Euro 7,8132
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 25 °C
» »

TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı

TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular darbe girişimi sırasında Meclisin bombalanan yerlerini gezdi. 

Sporcular daha sonra TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde "demokrasi nöbeti"ni başlattı. Sporcuların üzerlerine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydiği görüldü.

-

Sporcular, sabah namazına kadar sürecek "demokrasi nöbeti" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporcuların maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması dikkati çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' başladı
'15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' başladı
Şehit Ethem Demirci Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ethem Demirci Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor
Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Son Eklenen Videolar
Bakan Pakdemirli: Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var
Bakan Pakdemirli: Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var
PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu
PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu
 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
Sakarya'da dağlık alanda patlama, çok sayıda yaralı var!
Sakarya'da dağlık alanda patlama, çok sayıda yaralı var!
Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti