TBMM'de dondurma arası

TBMM Genel Kurulu, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümünü görüşmek üzere toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde HDP adına söz alan Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, bugün yaşanan krizlerin temelinde Kürt ve demokrasi sorununun çözümsüzlüğü olduğunu söyledi. Kurtulan, "Oysa bu meselenin demokratik çözümü, bütün sorunların çözümünü beraberinde getirecektir. Artık uluslararası bir mesele olan Kürt sorunu çözümünün ilk adımı 1921'in ruhunu anlamak, o doğrultuda hareket etmek olmalıdır" dedi. HDP'li belediyelere görevlendirmeleri ve 2020 bütçesini eleştiren Kurtulan, "Atamalar aynı zamanda eş başkanlık sistemimize yani kadın iradesine, kadınların eşit temsiliyetine ve kazanımlarına bir saldırıdır. Bu iktidar kadınların iradesinden, kadınların güçleniyor olmasından açıkça korkmaktadır, kadınların yükselen mücadelesini kendi iktidarının sonu olarak görmektedir; bu nedenle kadın karşıtı politikalara ısrarla sarılmaktadır. Ayrıca bugün üzerinde konuştuğumuz bütçe, halkın çıkarlarını gözetmekten ziyade, sermayenin cebini doldurmaya hizmet eden bir hâle getirildi" dedi.

AK PARTİ'Lİ TURAN CEVAP VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'li Kurtulan'ın AK Parti grubunu hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle söz aldı. Turan, "Hepimiz biliyoruz ki parlamenter rejimde de şu anki sistemde de bütçe hazırlama yetkisi yürütmenindir. Daha önce Bakanlar Kurulu'nun olduğu yürütme erki bunu yaparken bugün de Cumhurbaşkanlığı sisteminin gereği olarak, bu usule uygun olarak yapılmakta. Çok yersiz bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ayrıca bir kimse durup dururken kayyum atanmasını talep etmez, istemez; fakat dünyanın hiçbir tarafında hem demokrat hem terörist olunmaz. Hem demokrat eğilimli hem terörist eğilimli olunmaz. Hem halkın temsilcisi hem Kandil'in temsilcisi olunmaz" dedi.

'AK PARTİ'NİN 17 YILDA NE YAPTIĞI ORTADA'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde AK Parti adına söz alan Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin 2020 bütçesi ve ekonomik politikalara yönelik eleştirilerine cevap verdi. Bostancı, "Ekonomide eleştiri yapmak mümkün, çok çeşitli biçimlerde eleştiriler, bu coğrafyada Osmanlı'dan, Cumhuriyetten beri yapılmakta. Burada bir haksızlık ve hakikate uymayan bir değerlendirme var. Eğer yüzde 1'in çıkarlarını esas alan bir bütçe yapıyorsanız, demokratik bir siyasette sınıfta kalırsınız. AK Parti'nin de 17 yılda ne yaptığı ortada" dedi.

'KEŞKE SAYIN ERDOĞAN'IN MİTİNGLERİNE GİTSENİZ'

Bostancı, CHP'nin bütçe görüşmeleri boyunca dile getirdiği eleştirilerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik, 'tek adam' ve 'saray' çevresinde yürüdüğünü dile getirerek, "Bu da slogan atmanın bir başka biçimi. Sonuçta 'saray' dediğiniz yer, bu ülkede insanların seçimle gittikleri ve meşruiyetini milletin oyuyla aldıkları yerdir. Sizlerin de yaslandığı aynı meşruiyetle gelen insana yönelttiğiniz eleştiriler netice olarak kendinize yönelttiğiniz bir eleştiri mahiyeti kazanıyor. Keşke Sayın Erdoğan'ın mitinglerine gitseniz. Keşke orada Sayın Erdoğan ile insanlar arasındaki ilişkinin mahiyetine yönelik gözlemler yapsanız. Yani ne tür bir bağ var ki insanlar Sayın Erdoğan'ı bu kadar seviyorlar" diye konuştu.

Bütçenin tümü üzerine ikinci sözü alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, muhalefetin eleştirilerine cevap verirken, "Muhalefetin 90'lı yıllarda kaldığını biraz önce ki konuşmalarda görmüş olduk. Daha zannediyorlar ki, Türkiye'nin sadece bir Atatürk Barajı var, Atatürk Barajı'nın dışında bir baraj AK Parti döneminde yapılmadı. Oysa baktığımız zaman, sadece AK Parti döneminde 565 baraj, 553 de HES yapıldı" dedi.

'82 MİLYONUN BÜTÇESİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Tüfenkci, AK Parti'nin bütçe disiplinindeki istikrarlı duruşunu her zaman sergilediklerini belirterek, "AK Parti dönemlerinde, Türkiye'nin gündemine oturan bütçe açıkları azalmış ve son bulmuştur. 2002 yılında yüzde 11,2 olan bütçe açığının 2018 yılı sonlarına doğru yüzde 2'ye düştüğünü görüyoruz. Bütçe disiplinini esas alan ve güven veren yönetimlerimizle faiz harcamalarında dramatik bir düşüşü yaşadık. 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payı yüzde 43,2 iken 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12,7 seviyesinde kalması beklenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2020 yılı bütçesine baktığımızda '11'inci Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomik Program' hedeflerimizi merkeze alan, her alanda gelişmeyi öngören, çalışanı, emekçiyi, üreticiyi, çiftçiyi, kadınlarımızı ve gençlerimizi destekleyen, kısaca 82 milyonun bütçesi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Tüfenkci'nin ardından söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise konuşmasında, AK Parti'nin, 2002'den bugüne kadar milletin desteğiyle ülkenin kronik hale gelen pek çok meselesini ele aldığını, risk alarak cesur adımlar attığını, çok önemli ve gayretli çalışmaların sonucunda da pek çok sorunu çözüme kavuşturduğunu söyledi. Işık, bu dönemde, ekonomiden siyasete, dış politikadan sosyal politikalara, insan haklarından özgürlüklere kadar pek çok alanda ciddi derecede reformların hayata geçirildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün aralıksız devam eden bütçe görüşmeleri, bütçenin tümü üzerinde yapılacak olan konuşmaların ardından sona erecek.

400 KİLO MARAŞ DONDURMASI İKRAM EDİLDİ



TBMM'de, 12 gün aralıksız süren 2020 yılı bütçe görüşmelerin boyunca çeşitli illerden milletvekilleri bölgelerinin ürünlerini Meclis'te ikram edip, tanıttı. Bütçe görüşmelerinin son gününde ise AK Parti, CHP ve MHP'nin Kahramanmaraş milletvekillerinin getirdiği yöreye özgü yiyecekler Meclis'te dağıtıldı. 200'er kiloluk 2 parça halinde getirilen Maraş dondurmasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop, keserek kuliste milletvekilleri ile basın mensuplarına ikram etti.



Muhalefet kulisinde ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin ustalara hazırlattığı çiğköfte, milletvekillerine ve meclis personeline ikram edildi.

İYİ PARTİ ADINA DERVİŞOĞLU KONUŞTU



TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, konuştu. Dervişoğlu, bütçeyi eleştirerek, "Bu bütçe, iktidarın yani hükumetin bütçesidir. Bu bütçe de vatandaş yoktur. Bu bütçede emekli, dul, yetim, işçi, köylü, çiftçi, esnaf, tüccar, sanayici yoktur, atanamayan öğretmenler, emeklilikte saraya takılanlar, iş arayıp da bulamayanlar yoktur. Bu bütçe, maaşların nasıl ödeneceğine, sosyal yardımların nasıl karşılanacağına, faizlerin ne şekilde kapatılacağına, müteahhitlerin beklentilerine nasıl cevap verileceğine göre kurgulanmıştır. Kısaca, vizyondan mahrum, misyonunu belirleyememiş, hedeflerini ortaya koyamamış bir bütçeyle karşı karşıyayız" dedi.



'CUMHURBAŞKANI'NIN MECLİSE İHTİYACI YOKTUR'



Dervişoğlu, gelir toplamı 956 milyar 600 milyonluk bütçede, yatırımlara ayrılan payın sadece 64 milyar lira olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"2019 bütçe teklifinde öngörülen bütçe açığı 80 milyar olarak belirlenmiş, 139 milyar olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası ihtiyat akçesini, imar affından gelen meblağı ve bedelli askerlikten kaynaklanan katkıları buna eklerseniz bütçe açığının 180 milyarın üzerinde olduğunu tespit edersiniz. Şimdi, 2020 bütçe teklifinde 139 milyar liralık bir açık öngörüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, görüşmeler başladığından beri herhangi bir mazereti olmamasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelere katılım göstermemişlerdir. Bütçeyi yardımcısı marifetiyle sunmuşlar ve anlaşılan odur ki, yine yardımcısı aracılığıyla savunacaklardır. Esasen, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e ihtiyacı yoktur, belki de gelmemekte haklıdır."