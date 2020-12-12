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TBMM'de gergin bütçe görüşmesi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in konuşması, tansiyonu yükseltti. HDP ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi.
TBMM'de gergin bütçe görüşmesi

TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı. Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor" dedi.

Taşdemir'in konuşması, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Parti milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi. Bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce, diğer HDP milletvekilleri de yerlerinden kalktı. AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'liler ise araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

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