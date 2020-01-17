  • BIST 121.619
  • Altın 293,103
  • Dolar 5,8537
  • Euro 6,5216
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kabul edilen 5 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 14 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlar şunlar:

- 1 Mart 2016 tarihinde Akra'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 28 Temmuz 2018 tarihinde Lusaka'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 29 Şubat 2016 tarihinde Abidjan'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 26 Aralık 2017 tarihinde Encemine'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 3 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem17 Ocak 2020 Cuma 09:28
  • Tüketiciler için yeni dönem! Tazminat alınabilecek17 Ocak 2020 Cuma 09:23
  • TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı17 Ocak 2020 Cuma 09:22
  • Sınır ötesinde hain saldırı: 3 askerimiz şehit düştü17 Ocak 2020 Cuma 09:16
  • 17 Ocak 2020 Cuma Hutbesi yayınlandı! - Diyanet İşleri Başkanlığı 17.01.202017 Ocak 2020 Cuma 09:16
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 17 Ocak 2020 - ASKİ17 Ocak 2020 Cuma 09:15
  • Elektrik Kesintisi 17 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ17 Ocak 2020 Cuma 09:15
  • Su Kesintisi 17 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ17 Ocak 2020 Cuma 09:15
  • İçinde Türkiye ve Kıbrıs'ın olmayacağı hiçbir girişim başarılı olamayacak17 Ocak 2020 Cuma 09:05
  • Yüzde 20 zam talebi: Sessiz sedasız zam sonrası dikkat çeken gelişme.17 Ocak 2020 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti