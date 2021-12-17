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TBMM’DE kahveye zam geldi

Dövizdeki yükselişle birlikte TBMM’nin “meşhur” kahvesi başta olmak üzere çoğu meşrubata zam yapıldı. Yüzde 25 yapılan zamla kahve fiyatı 1 liradan 1,25 TL’ye çıktı.
TBMM’DE kahveye zam geldi

Döviz artışıyla birlikte vatandaşın kullandığı tüm ürünlerin fiyatları zamlandı. Kurdaki yükseliş vatandaş kadar, milletin temsil edildiği TBMM’yi de olumsuz etkiledi. Karsız ve maliyetine meşrubat satışı yapılan Meclis’teki çay ocaklarında çoğu ürüne zam geldi. Çay ve meşrubatlara bu hafta içinde yüzde 25 ila yüzde 50 oranında yapılan zam, fiyatlara yansıtıldı.

ÇAY, SU VE AYRANIN FİYATI DEĞİŞMEDİ

TBMM Çay Ocaklarının zamlanan yeni fiyat listesine göre, bir adet Türk kahvesi 1 liradan 1,25 TL’ye çıkarıldı. 50 kuruş olan bitki çayları 75 kuruşa satılmaya başlandı. Maden suyu 1 liradan 1,5 liraya çıkarken, gazoz 2 liradan 2,5 TL’ye yükseldi. Çaydan ücret alınmamaya devam edilirken, ayran ve su fiyatları değişmedi. 33 ML su 50 kuruştan, büyük ayran ise 1,5 TL’den satışı sürüyor. 

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ

Meclis’te satılan bazı meşrubatların yeni fiyatları şöyle: “Türk kahvesi 1,25 TL, Ayran 1,5 TL, neskafe 1,25TL, zeytin yaprağı çayı ve bitki çayları 75’er kuruş, Erikli bardak su ile 33 ml su 50’şer kuruş, Kızılay maden suyu 1,5 TL, hazır süt 2 TL, Torku No On 3,5 TL, meyve suyu 3,75 TL, sade gazoz 2,50 TL, Niğde gazozu 2,50 TL, Pepsi, buzlu çay ve Yedigün ise 3,75 TL.” 

SATILAN ÜRÜNLERDEN KAR ALINMIYOR

Meclis’te karsız ve maliyetine meşrubat satışı yapıldığı için ürünlerin piyasaya göre düşük olduğu görülüyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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