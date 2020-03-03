TBMM'de koronavirüse karşı dezenfektan önlemi alındı

TBMM'de virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek için 284 noktaya dezenfektan aparatı monte edildi.

Çin'den Asya ve Avrupa'ya yayılarak, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs için, henüz tedavi bulunmuş değil.

Tedavi araştırmaları sağlık kuruluşları tarafından sürdürülürken, henüz tedavisi bulunamayan virüsten korunmak da önemli hale geliyor.

Her ülke konu hakkında farklı yöntemler geliştirirken, uzmanların en önemli uyarısı ise ellerin düzenli şekilde yıkanması.

Türkiye'de başta sınır kapılarında olmak üzere virüsün yayılmasını önlemek için bir dizi önlem aldı.

TBMM HAREKETE GEÇTİ

Bu önlemler arasında, TBMM Başkanlığı'nın, özellikle salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları sırasında kalabalığın olduğu giriş çıkışlarda salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla başlattığı yeni bir çalışma var.

284 APARAT YERLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda, TBMM'nin giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarında viral enfeksiyon ve virüslere karşı 284 noktaya dezenfektan aparatı yerleştirildi.

TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu, iktidar ve muhalefet kulisleri, giriş holleri, basın koridoru, koridorlar, grup katlarına da bu temizleme araçlarından konuldu.

UYARI FİŞLERİ ASILDI

Ayrıca Meclis'te bazı alanlara, Sağlık Bakanlığı'nca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.