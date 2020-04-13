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TBMM'de MHP'li ve İyi Parti'li vekiller arasında kavga

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında gerginlik yaşandı.
TBMM'de MHP'li ve İyi Parti'li vekiller arasında kavga

Genel Kurulda, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin 56. maddesinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti'li İbrahim Halil Oral ile MHP'li Enginyurt arasında tartışma çıktı.

İYİ PARTİLİ ORAL: "ÇUVALLAMIŞ DURUMDASINIZ"

Oral, "Günde 100 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Siz halen 'İnfaz yasasını muhalefet çıkarmıyor.' diye feveran ediyorsunuz. Gerçekten çuvallamış durumdasınız." dedi.

MHP'Lİ ENGİNYURT: "BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUN"

MHP'li Enginyurt'un, Oral'ı kastederek, "Yalan mı konuşuyoruz? Halen çıkarmıyorsun, halen konuşuyorsun işte. Boş boş konuşuyorsun." ifadelerini kullanması üzerine, iki milletvekili arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İYİ Parti'li Oral'ı, Genel Kurula hitap etmesi konusunda uyardı.

ARADA DA GERGİNLİK SÜRDÜ, AYIRDILAR

Bilgiç, Oral ve Enginyurt arasındaki tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi. Oturuma verilen arada da gerginlik devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, aradan sonra yaptığı değerlendirmede, son derece zor, yorucu ve salgın ortamında çalışmaları sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

"TOPLUMA ÖRNEK OLMALIYIZ"

Katkı veren milletvekillerine teşekkür eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Her ne kadar kendimizi maskeyle falan korumaya çalışsak da böyle kapalı bir ortamda 10-13 saat bir arada olmanın hakikaten riskleri de var. Bunun zaman zaman sinirlerimizi gerdiğini biliyorum ama bizler, topluma da örnek olması gereken kişiler olarak sinirlerimize hakim olmayı bilmeliyiz. Genel Kurul çalışmaları sürecinde her türlü kaba, yaralayıcı sözlerden de sarfınazar ederek karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. Bundan sonraki çalışma sürecimizde buna uygun bir biçimde çalışmaların sürdürülmesini rica ediyorum."

Genel Kurulda, daha sonra infaz düzenlemesinin görüşmelerine devam edildi.

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