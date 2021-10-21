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TBMM'de vekillere ayrılan ödenek artırıldı

Milletvekillerine ödenmesi gereken ödenek, yüzde 17,8 artışla 277 milyon TL’ye çıkarıldı.
TBMM'de vekillere ayrılan ödenek artırıldı

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Merkezi Bütçesi’nde milletvekillerine ödenmesi gereken "ödenek, mali ve sosyal hakları" ile ilgili bütçe de belli oldu.

42 MİLYON TL ARTIŞ

Milletvekili maaşlarının ödendiği kalem olan ve 2021-2023 Dönemi Analitik Bütçe Hazırlaması Rehberi’ne göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenmesi gereken ödenek ile mali ve sosyal haklara” işaret eden; “Milletvekili” başlığı altında 2021 yılında 235 milyon TL olan bütçe, 2022 yılında yüzde 17.8’lik artışla 277 milyon TL’ye yükseltildi.

MECLİS'E AYRILAN PAY DA YÜKSELDİ

2022 Merkezi Bütçesi’nde TBMM’ye ayrılan pay da yüzde 16 oranında arttırıldı.

TBMM’nin 2021 yılında 1 milyar 894 milyon 56 bin TL olan bütçesinin 2022 yılında 2 milyar 198 milyon 221 bin TL’ye yükseltilmesi teklif edildi.

Bütçe teklifinde; TBMM’nin 2023 yılı bütçesin 2,4 milyar TL, 2024 bütçesi de 2,5 milyar TL olarak tahmin edildi.

 

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