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TBMM'den ABD Senatosunun karına tepki

TBMM Genel Kurulunda HDP haricindeki dört parti Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda alınan sözde Ermeni soykırımı tasarısına tepki gösterdi.
TBMM'den ABD Senatosunun karına tepki

TBMM Genel Kurulunda HDP haricindeki dört parti Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda alınan sözde Ermeni soykırımı tasarısına tepki gösterdi.

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul ettiğini söyleyerek, "Amerikan emperyalizmini şiddetle Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyoruz. Amerikan emperyalizminin ne yaptırımlarından korkuyoruz ne aldığı kararları bu Meclis kabul ediyor. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar bağımsızlık ruhuna nasıl sahipse, ülkesinin varoluşunu hangi değerlerle kazanmışsa bundan sonra aynı değerlerle buna sahip çıkacaktır, Amerikan emperyalizmine asla boyun eğmeyecektir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir soykırımın parçası değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu Meclis 'Bunu tarihçilere bırakalım, tarihçiler bu konuyu incelesinler, kararı alsınlar' diye arşivlerini açmıştır. Buradan bir kere daha Amerikan emperyalizminin aldığı bu kararı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre Senato'dan geçtiğini belirterek, "Hatırlayacaksınız, 29 Ekim'de -tarih de bizim için önemli bir tarihti, muhtemelen ki bilinçli seçildiği kanaatindeyim- 29 Ekim 2019'ta Temsilciler Meclisinden geçen bu karar karşısında, Meclisimizde 4 siyasi parti bir araya gelerek aslında bir ilki yaptık, bu manada bir ilk uygulamayla bu kararın bizim açımızdan, Türkiye açısından yok hükmünde olduğuna dair hep beraber bir Meclis kararı açıklamasına imza attık ve bu konudaki kanaatimizi açıkladık. Yine, Dışişleri Bakanlığımızın biraz evvel verdiği bilgiye göre, Senato'dan geçen bu karar Başkanın onayına sunulmayan bir karar fakat buna rağmen, böyle bir kararın çıkmış olması elbette bizim için çok önemli. Burada da aynı ortak tavrın şuan itibarıyla -gün içerisinde ne kadar tartışırsak tartışalım- Türkiye'nin geleceğine dair her konuda olduğu gibi, vicdanı, aklı Türkiye'nin geleceğinde hemfikir olan siyasi partilerin bugün burada bir araya gelerek bu manada ortak bir fikir etrafında buluşmasını da çok anlamlı buluyorum. Böyle bakıldığı zaman, bizim için bu karar da yok hükmündedir. Elbette, siyasi parti grupları bir araya geliriz, hep beraber, bu manada ne yapacağımıza birlikte karar veririz" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül şöyle konuştu:

"Ermeni soykırımı iddiaları ve bu noktadaki, ABD Senatosundan geçtiği ifade edilen tasarıyla alakalı olarak, bizler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerine, ortaya koyduğu fikirlerine tabii ki katılıyoruz. Bunların bizim açımızdan da yok hükmünde olacağını ifade edeceğiz. Meclis olarak inşallah hep birlikte bir tavır geliştirip ABD Senatosunun vermiş olduğu bu yanlı, taraflı ve milletimize, tarihimize, ortak geçmişimize hakaret ve iftiraları teşkil edecek olan karara karşı hep birlikte hareket etmenin uygun olacağını bizler de düşünüyoruz. Bu noktadaki hassasiyete de, bütün partilerimiz adına ortaya konulan hassasiyete de teşekkür ederken dün itibarıyla ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesinden geçen Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararlarını yani Barış Pınarı Harekatı'na ve S-400 hava savunma sistemine karşılık, bunlara karşılık olarak ortaya çıkan yaptırım kararlarını da şiddetle kınadığımızı en güçlü şekilde ifade etmek istiyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, sözde soykırım tasarısına ilişkin olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortak bir kınama kararı alınmasının yerinde olacağı kanaatini taşıyorum. Eğer Amerikan Senatosu böyle bir karar vermişse Türkiye Büyük Millet Meclisi de ona layık olduğu cevabı verecektir diye umut ediyorum" diye konuştu.

 

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