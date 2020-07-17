  • BIST 118.808
  • Altın 396,869
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,7945
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

TBMM'den Ermenistan'a kınama

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
TBMM'den Ermenistan'a kınama

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurulda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak açıklamayı okudu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz.

Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.

İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir.

Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

Bildirinin okunmasının ardından Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri alkışlarla destek verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeli kişi yol kenarında ölü bulundu16 Temmuz 2020 Perşembe 19:26
  • Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayayı ezdi: 1 ölü16 Temmuz 2020 Perşembe 19:26
  • Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 18:24
  • Kurban pazarlarında hareketlilik başladı16 Temmuz 2020 Perşembe 17:52
  • Sur tehlikesi altında yaşam16 Temmuz 2020 Perşembe 17:50
  • Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu16 Temmuz 2020 Perşembe 17:50
  • Twitter'ı hackleyenler 110 bin dolar topladı16 Temmuz 2020 Perşembe 17:41
  • HDP önündeki eylemde 318'inci gün16 Temmuz 2020 Perşembe 17:40
  • Veliler okul bahçesinde öğretmen seçimi için beklerken virüsü unuttu16 Temmuz 2020 Perşembe 17:39
  • Seyir halinde alev alan otomobil yandı16 Temmuz 2020 Perşembe 17:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti