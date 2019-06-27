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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM çalışmalarına devam edecek.

Yayımlanan kararda, "Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiş" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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