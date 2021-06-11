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TCDD 5 adet köprü inşaatı yaptıracak

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD), köprü ihalesine çıktı. TCDD, ihale ile 5 adet döner köprü altyapısı yaptıracak.
TCDD 5 adet köprü inşaatı yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD), köprü ihalesine çıktı.

TCDD, ihale ile 5 adet döner köprü altyapısı yaptıracak. 

Köprü altyapıları işi Samsun Gar, Batman Gar, Kayacık Lojistik Merkezi, Palandöken Lojistik Merkezi ve Kars Lojistik Merkezine yaptırılacak. 

Köprü inşaatları için ihale ve teklif açma tarihi 02.07.2021 olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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