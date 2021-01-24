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TCDD, bu yıl Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira harcayacak

TCDD'nin 2021 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 12 milyar 556 milyon liralık ödeneğin, 3 milyar 329 milyon lirası yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı.
TCDD, bu yıl Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira harcayacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, bu yıl hizmete açılması beklenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılması planlanıyor.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, demir yolu ulaşımına bu yıl toplam 17,8 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

Bu kapsamda, TCDD'ye 12 milyar 556 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 4,3 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 950 milyon lira kaynak ayrıldı.

TCDD'nin yatırım bütçesinde yer alan Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi için bu yıl 1 milyar 279 milyon 63 bin lira kaynak tahsis edildi.

Türkiye'nin devam eden en önemli hızlı tren projelerinden Ankara-Sivas YHT hattına da bu yıl 2 milyar 50 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor. Bu yıl hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas YHT hattıyla iki il arasındaki seyahat süresi 12'den 2 saate düşecek.

Bu yıl ayrıca 17 hızlı tren seti alımı için 1 milyar 62 milyon 154 bin lira ödenek ayrıldı. TCDD bütçesinin kalan kısmı ise yüksek standartlı demir yolu, iltisak hattı, hemzemin geçit iyileştirmeleri gibi çalışmalar için kullanılacak.

Öte yandan, lojistik ve yük merkezlerinin kurulması amacıyla da 121 milyon lira harcama yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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