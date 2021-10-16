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TCDD demiryolu trafik operatörü alacak

Devlet Demiryolları (TCDD), demiryolu trafik operatörü alacak. TCDD personel alım ilanı yayınlandı. Kuruma 25 demiryolu trafik operatörü alınacak. Başvurular başladı. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2021.
TCDD demiryolu trafik operatörü alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları (TCDD), demiryolu trafik operatörü alacak. 

TCDD personel alımı detayları şöyle:

TCDD personel alım ilanı yayınlandı. Kuruma 25 demiryolu trafik operatörü alınacak. 

Başvurular başladı. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2021.

İşe alınacak adaylar İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerinde çalıştırılacak.

Talebin fazla olması durumunda adaylar arasında sözlü sınav yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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