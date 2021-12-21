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TCDD Genel Müdürlüğü engelli işçi alımı yapacak

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD Genel Müdürlüğü, daimi engelli işçi alımı yapacak. Başvurular İşkur üzerinden alınacak. İşkur’un nihai listesine giren adaylar arasında sözlü sınav yapılacak.
TCDD Genel Müdürlüğü engelli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD Genel Müdürlüğü, daimi engelli işçi alımı yapacak. 

Başvurular İşkur üzerinden alınacak. İşkur’un nihai listesine giren adaylar arasında sözlü sınav yapılacak. 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü iş yerlerinde görev alacak engelli işçiler, 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak.

TCDD engelli işçi alımı ilanının detayları için TIKLAYIN

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