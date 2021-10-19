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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 25 trafik kontrolörü istihdam edecek

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul il sınırlarında bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 demir yolu trafik kontrolörü alacak.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 25 trafik kontrolörü istihdam edecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, demir yolu trafik kontrolörü alımı için 19-25 Ekim döneminde İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilecek.

İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebi için evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacak.

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar 17 Kasım saat 10.00'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek.

Kurumun internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek.

Ataması yapılacak 25 demir yolu trafik kontrolörü, İstanbul il sınırlarında atandığı iş yerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içinde nakil isteyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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