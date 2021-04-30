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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli trafik kontrolörü istihdam edebilecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, sözleşmeli trafik kontrolörü istihdamı yapabilecek.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli trafik kontrolörü istihdam edebilecek

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu kurum tarafından sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hareket memurunun yanı sıra sözleşmeli trafik kontrolörü alımı da yapılabilecek.

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