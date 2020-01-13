  • BIST 119.782
  • Altın 292,936
  • Dolar 5,8655
  • Euro 6,5257
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
SON DAKİKACari açık rakamları açıklandı
»

TCDD rapor alıp ‘suçsuzum’ demiş

TCDD, Ankara’da 13 Aralık 2018 günü dokuz kişinin can verdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne özel rapor hazırlatarak mahkemeye sundu.
TCDD rapor alıp ‘suçsuzum’ demiş

Kurulun raporunda kazanın faturası, rayları tanzim edemeyen tren teşkil memuru ile ölen iki makiniste kesildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce oluşturulan kurulun 12 Kasım 2019 tarihli raporunda, sinyalizasyon sistemini tamamlamadan YHT seferine başlayan TCDD yetkilileri ise kusursuz bulundu.

Raporda kazanın birinci faili olarak, bu kazadan iki ay önce geçici görevle Ankara’ya gelen ve eğitim verilmeden işbaşı yaptırılan tren teşkil memuru Osman Yıldırım gösterildi. Telefonla uyarılmasına rağmen Yıldırım’ın trenin geçeceği makası tanzim etmediği belirtildi. Makinistlerin de dalgınlık veya görevi ihmal nedeniyle yanlış hatta ilerlediklerini fark etmedikleri vurgulandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporunda ise kazanın ana nedenlerinden biri olarak, sinyalizasyon sisteminin yokluğu gösterilmişti. TCDD Teftiş Kurulu da Ankara Gar Müdürü’nü kusurlu saymıştı. Kazayla ilgili 10 sanığın ‘birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlanacak. Sanıklardan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey tutuklu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tosuncuk için harekete geçildi13 Ocak 2020 Pazartesi 09:27
  • Otomobil, refüje çarpıp takla attı13 Ocak 2020 Pazartesi 09:26
  • THY, Filipinler'deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti13 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi 13 Ocak 202013 Ocak 2020 Pazartesi 09:19
  • Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı13 Ocak 2020 Pazartesi 08:52
  • Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli tamamlanıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 05:12
  • İran'dan İngiltere'ye nota13 Ocak 2020 Pazartesi 05:09
  • Borcu olduğu için kuzenini bıçakladı13 Ocak 2020 Pazartesi 05:08
  • İstanbul'da üç ATM kundaklandı13 Ocak 2020 Pazartesi 05:06
  • 'Libya'da ne arıyoruz' diyen, tarih ve coğrafya cahilidir13 Ocak 2020 Pazartesi 04:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti