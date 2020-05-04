TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alımı yapılacak.