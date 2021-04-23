TCG Göksu fırkateyni Marmaris Körfezi'ne geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 23 geminin, 23 Nisan'da 23 limanı ziyareti kapsamında TCG Göksu fırkateyni Marmaris’e geldi.
Körfezde alargada bekleyen fırkateyn, koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı halkın ziyaretine açılmadı.
Askeri gemilerin Marmaris'in yanı sıra, Samsun, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, İzmit, Moda, Dolmabahçe, Erdek, Avşa, Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Çeşme, Yalıkavak, Fethiye, Kaş, Finike, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa limanlarını da ziyaret edeceği bildirildi.
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