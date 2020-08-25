TCG ne demek? Donanmamızdaki TCG ibaresi ne anlama geliyor?

TCG Kemalreis Fırkateyni, TCG Heybeliada Korveti gibi donanmamızdaki gemilerde kullanılan TCG ibaresi ne anlama geliyor?

TCG Gaziantep Fırkateyni, TCG Kemalreis Fırkateyni, TCG Heybeliada Korveti, TCG Yıldıray denizaltısı, hatta yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’da da kullanılan TCG ibaresi ne anlama geliyor? TCG’nin açılımı ne? TCG gibi ibareler sadece türk donanmasında mı var? TCG ilk ne zaman kullanıldı? Tüm soruların cevabına gelin birlikte bakılım.

TCG ibaresi ne anlama geliyor? TCG’nin açılımı ne?

Bir savaş gemisinin hangi ülkeye ait olduğunu hemen anlayabilmek için gemilerin isimlerinden önce gelen ibareler vardır. Bu ibareler ülkeden ülkeye değişir örneğin TCG gibi.

TCG ibaresi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait olan gemilerin önadı. " Türkiye Cumhuriyeti Gemisi "nin kısaltmasıdır. Kraliyet Donanması veya Alman İmparatorluk Donanması'nın aksine, araçların tür veya sınıflarına bakılmaksızın tüm gemilere TCG önadı verilir.

TCG ilk ne zaman kullanıldı?