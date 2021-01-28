  • BIST 1.466
  • Altın 436,252
  • Dolar 7,3709
  • Euro 8,9287
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 1 °C
»

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk" dedi.
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TCMB Başkanı Ağbal, "Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir." dedi.

Ağbal, şunları kaydetti:

"Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk. 2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

TCMB Başkanı Ağbal, "(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ağbal, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırmanın kararlılıkla yapılacağını belirtti.

TCMB Başkanı Ağbal, "Paylaştığımız tahmin patikası içinde yüzde 5 hedefine 2023 sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Bu hedefe varmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japon otomotiv devi 2020'deki satışlarıyla Alman Volkswagen'i geride bıraktı28 Ocak 2021 Perşembe 09:53
  • Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek28 Ocak 2021 Perşembe 09:53
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 36 milyon lira idari para cezası28 Ocak 2021 Perşembe 09:49
  • Dolar Fed sonrası sert yükseldi28 Ocak 2021 Perşembe 09:49
  • Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrini sürdürüyor28 Ocak 2021 Perşembe 09:17
  • New York borsası sert düşüşle kapandı28 Ocak 2021 Perşembe 09:16
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Fed Başkanı Powell: Bazı gelişmeler bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ediyor28 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Esnafa kira desteği ödemesi başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 16:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti