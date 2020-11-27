TCMB Başkanı Ağbal: Sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak

TCMB Başkanı Ağbal, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.

TCMB Başkanı Ağbal "Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır." diye konuştu.