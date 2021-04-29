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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Ocak enflasyon raporu döneminde olumlu görünüm korunmaktadır

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır." dedi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Ocak enflasyon raporu döneminde olumlu görünüm korunmaktadır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II’in  tanıtımı amacıyla düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır." ifadesini kullandı.

"Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir." diyen Kavcıoğlu, "Mevcut eğilimler, yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir." şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu, "Salgının belli hizmet sektörlerinde istihdamı sınırlayıcı etkisine karşılık, sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller veriyor." ifadesini kullandı.

"İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması ve bunun sürekliliği, sağlıklı bir dış denge ve makrofinansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir." diyen Kavcıoğlu, "Küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.

Kavcıoğlu, "Son dönemde ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi sürmektedir." ifadesini kullanarak, "Enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirmektedir."şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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