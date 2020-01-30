TCMB Başkanı Uysal'dan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.

TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.

Uysal, "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin'de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olabilir." ifadelerini kullandı.

"Döviz kurunda istikrarı önemsiyoruz"

TCMB Başkanı Uysal, "Merkez Bankasının nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmamaktadır ama döviz kurunda istikrarı önemsiyoruz." diye kullandı.

Uysal, reel getiri tarafında hala pozitif olduklarını da söyledi.

"Gidişat TL kredilerde yüzde 20'ler civarında büyümeye işaret ediyor"

TCMB Başkanı Uysal, "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hakkında Uysal, "Kararlarımızı verilere ve enflasyondaki gelişmelere göre alıyoruz." dedi.