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TCMB: Çin Merkez Bankası ile ilk yuan fonlaması gerçekleştirildi

TCMB, "Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran'da yapılmıştır." açıklamasında bulundu.
TCMB: Çin Merkez Bankası ile ilk yuan fonlaması gerçekleştirildi

TCMB'den yapılan açıklamada, "Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı

zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir.

"Öte yandan ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir.

"TCMB, uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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