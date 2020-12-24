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TCMB faizi yüzde 17'ye yükseltti

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
TCMB faizi yüzde 17'ye yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasında şunlar kaydedildi:

Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.

TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır.

Karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurlar ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsenmektedir.

Kaynak: Haber Kaynağı
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