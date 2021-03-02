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TCMB-Finansal kesim dışı net döviz açığı 157.57 milyar dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz poziyonu açığı Aralık sonunda, Kasım sonuna göre 1 milyar 188 milyon dolar azalarak, 157.57 milyar dolara geriledi.
TCMB-Finansal kesim dışı net döviz açığı 157.57 milyar dolar

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4.02 milyar dolar artarken, yükümlülükler 2 milyar 832 milyon dolar arttı.

Bu dönemde, yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 855 milyon dolar, 1 milyar 728 milyon dolar ve 435 milyon dolar ve sonuç olarak varlıklar 4.02 milyar dolar arttı. 

Aynı dönemde, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 496 milyon dolar, 1 milyar 398 milyon dolar ve 938 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 832 milyon dolar arttı.

Bu dönemde, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 496 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar yatay gelişti. Yurt dışından sağlanan kredilerde de kısa vadeli olanlar 1 milyar 803 milyon dolar, uzun vadeli krediler 533 milyon dolar arttı.

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